On vous gâte à l'occasion de la première édition bruxelloise des Urban Sessions

Du 30 juin au 3 juillet 2022, Bruxelles accueillera la première édition des Urban Sessions Brussels. Ce festival gratuit de quatre jours, consacré aux sports d'action, accueillera la Coupe du Monde de BMX Freestyle UCI, une première en Belgique.

Aux côtés des villes de Montpellier et Gold Coast, Bruxelles accueillera l’une des 3 étapes de Coupe du Monde de BMX et verra s’affronter les récents médaillés olympiques ainsi que les meilleurs athlètes venus du monde entier. Plus de 25 000 visiteurs sont attendus au parc Josaphat à Schaerbeek pour cet événement exceptionnel.