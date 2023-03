On vous fait gagner des places pour des concerts hauts en couleurs au Reflektor !

Le 15 avril c’est le groupe Sharko qui prend les commandes.

Le trio composé de David Bartholomé, Guillaume Vierset à la guitare et Olivier Cox à la batterie présente son nouvel album " We Love You David ", sous forme d’un retour aux sources et aux basiques : le rock, simple et élémentaire.

Suivant un fil rouge autour du mythe de Narcisse, cet album enregistré dans des conditions live offre un regard sur la réflexion, la connaissance de soi, la rencontre avec l’autre, le refus de l’amour mais aussi la volonté d’être aimé et l’exposition à sa propre singularité.

En première partie, Gabriel Seize nous fera naviguer dans son vaisseau de machines connectées et synchronisées, délivrant une mathématique poétique, une romance synthétique pop et lumineuse pour nous plonger dans une French touch revisitée sous le ciel de Belgique.

Son premier single solo " Falling Softly " sortira d’ailleurs la veille de ce concert déjà complet, une raison de plus pour tenter de remporter des places !

Pour cela, répondez simplement à la question suivante :