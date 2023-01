On vous explique en 3D le char allemand "Leopard 2" que les Ukrainiens ont obtenu : un vrai avantage pour remporter la guerre ?

Un réel changement dans les semaines à venir ?

La livraison, le temps de formation mais aussi les conditions sur le terrain seront déterminants dans les prochaines semaines du conflit. Plus vite les chars seront livrés, plus vite les soldats ukrainiens pourront se former à leurs usages et plus vite ces chars pourront être déployés sur le terrain.

Pour Samuel Longuet, chargé de recherche au GRIP, le Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la sécurité, l’avantage opérationnel sera apporté aux forces ukrainiennes, "mais reste à savoir à quel moment et dans quelle mesure ?", se questionne-t-il.

"Les Américains ont d’ores et déjà dit que pour les chars Abrams, il allait falloir attendre plusieurs mois", note l’expert. "Et au niveau des chars Leopard allemands, il est prévu qu’ils soient livrés au début du printemps. Donc là, il va encore falloir attendre quelques mois pour que les Ukrainiens prennent en main le nouveau matériel".

Selon lui, une fois les livraisons effectuées, la maîtrise du matériel peut aller très vite : "Les formations prennent environ un mois et demi. On a vu que les Ukrainiens étaient capables, sur d’autres systèmes d’armes que l’Occident a déjà livrés, d’apprendre plus vite que ce que ce que la formation normale prévoit. Mais il faudra quand même compter plusieurs semaines avant qu’ils ne puissent être opérationnels et être prêts à rejoindre la ligne de front".

La rapidité des livraisons et du déploiement sur le terrain déterminera donc les avancées dans les prochaines semaines, alors que la Russie pourrait prévoir une nouvelle offensive à la sortie de l’hiver.

D’après le GRIP, les chars promis par les pays occidentaux pourraient permettre de consolider la ligne de front actuelle face aux attaques russes, mais aussi accorder à l’Ukraine assez de puissance pour reconquérir les territoires occupés par les troupes de Vladimir Poutine.