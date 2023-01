On vous explique comment obtenir des tickets pour les JO de Paris 2024

Vous vous retrouvez sans ticket pour ces Jeux Olympiques de Paris. Vous pourrez tout de même profiter de l’ambiance parisienne. De nombreuses compétitions se dérouleront dans des lieux magiques de la capitale et de la région, " au pied de la tour Eiffel pour le beach-volley, au Grand Palais pour l’escrime et le taekwondo, au Grand Palais Ephémère pour la lutte et le judo, sur l’Esplanade des Invalides pour le tir à l’arc, dans le parc du Château de Versailles pour l’équitation ", écrit Tony Estanguet, président de Paris 2024, dans un communiqué.

C’est donc toute la ville qui sera en fête du 26 juillet au 11 août 2024 que ce soit dans les stades ou aux alentours. " Il y aura énormément d’animation en plein Paris ", ajoute Christine De Vos, du COIB.

Il y aura aussi la Maison d’Hospitalité belge, mise en place par le Comité Olympique et Interfedéral Belge, non loin des Champs Elysées. Pendant la durée des JO, elle accueillera les Belges qui le souhaitent dans une ambiance " à la belge ", confie la responsable des partenariats au COIB. Des écrans géants seront mis en place et des athlètes belges viendront rencontrer le public. Vous pouvez d’ailleurs tout savoir de l’actualité des athlètes belges et des festivités organisées sur le site du Team Belgium Club.

C’est une première, la Cérémonie d’Ouverture se déroulera en dehors d’un stade. A Paris, elle aura lieu sur la Seine et sera (en partie) ouverte à tous. " Sur les quais hauts, les spectateurs profiteront d’accès gratuits. Sur les quais bas, entre le pont d’Austerlitz et le pont d’Iéna, les spectateurs seront munis de billets payants. Grâce à ce dispositif, au moins 600 000 spectateurs sont conviés à la fête sur les quais et ponts de Paris ", lit-on sur le site des JO de Paris.

Vous pourrez aussi assister à certaines courses gratuitement. Certains tronçons du parcours du cyclisme sur route (Femmes et Hommes) ou du marathon (Femmes et Hommes), seront accessibles sans ticket.