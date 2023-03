On vous dit comment cultiver, à long terme, les herbes aromatiques en pleine terre et en jardinière

Ces aromatiques viennent essentiellement des régions méditerranéennes. Elles ont donc besoin d’un sol léger et bien drainé. Le thym est parfaitement à l’aise parmi des graviers. A la mode dans les jardins : des spirales de pierre où les plantes aromatiques sont plantées. Dans une terre lourde et détrempée durant l’hiver, les aromatiques ne résistent pas au froid. Pour conserver les plantes au fil des ans, il faut donc un milieu bien drainant, comme l’est une garrigue caillouteuse. Alléger la terre par l’apport de graviers et de sable du Rhin n’est pas une solution absolue. Dans les terres argileuses peu perméables en sous-sol, l’eau montera en hiver au travers de la poche de plantation et ses apports drainants. La seule solution est alors de déterrer les aromatiques en octobre et de les hiverner en pot sous un simple auvent.