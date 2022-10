Ce dimanche 16 octobre, la Grande Soirée CAP48 viendra clôturer la campagne de cette année, et se déroulera en direct depuis les studios de Média Rives à Liège dès 20h20.

Une grande soirée revisitée mais qui a toujours pour seul et unique objectif de se mobiliser pour la cause et battre le montant récolté de l’année passée qui était de 7 625 014 €.