On vous amène le soleil dans l'émission Une Brique dans le Ventre de ce samedi

Ce samedi, découverte de la transformation fulgurante d'une maison existante pour une toute jeune famille tout au long de l'émission par Cédric et Virginie. Ensuite direction le soleil de Corse pour découvrir les demeures et bergeries du Domaine de Murtoli au sud de la Corse. Pour notre séquence Brik Expert, Anne nous conseille sur comment éviter la surchauffe dans les maisons ! Et pour finir, on retrouve Amandine et Robert qui fabriquent un petit meuble d'appoint pour la salle de bain. Découverte ce samedi !