On vous amène au festival Made in Asia du 22 au 24 septembre au Heysel !

Le festival Made in Asia , c'est le rendez-vous des fans du Japon, de mangas, d'animés, de cosplay et de jeux vidéo. Lors de la prochaine édition, les 22, 23 et 24 septembre 2023 à Brussels Expo , le festival recevra un immense artiste : le célèbre mangaka, Tôru Fujisawa , l'auteur de Great Teacher Onizuka, ce manga qui a marqué toute une génération et s’est vendu à plusieurs dizaines de millions d’exemplaires.

Benoit Du Pac, le comédien de doublage qui a prêté sa voix au personnage principal dans la version française de l’adaptation animée de GTO, sera également présent et participera à des séances de dédicaces aux côtés de Jean-Pierre Denuit, la voix d’Usopp (One Piece) et de plusieurs personnages iconiques de Naruto.

Côté vidéastes, le festival ne fait pas les choses à moitié puisque Poisson Fécond, Redkill et 14 autres influenceurs feront le voyage jusqu’à Bruxelles. Si l’on ajoute à ce line-up, les invités cosplay (Taryn, LucioleS…), les nombreux artistes et les acteurs, ce sont plus de 50 personnalités qui rencontreront leurs fans durant les 3 jours de festival.

Et puis, l’endroit abrite également le plus grand marché geek de Belgique. Les visiteurs pourront trouver leur bonheur en se procurant des figurines, des peluches, des posters… de leurs licences favorites. Une fois les achats effectués, ce sont des dizaines d’activités gratuites, thématiques, et des photomatons qui attendront les fans.

Enfin, précisons que le festival Made in Asia se déroule en même temps et au même endroit que Heroes Comic Con. Les visiteurs peuvent se rendre aussi bien au festival Made in Asia qu'à Heroes Comic Con avec le même billet. Ce comic con, qui se concentre principalement sur les séries et les films, accueille notamment Tom Ellis (Lucifer), Lana Parrilla (Once Upon A Time), Gwendoline Christie (Game of Thrones), Warwick Davis (Star Wars) et Graham McTavish (The Hobbit) ainsi que de célèbres dessinateurs de comics ayant travaillé sur Justice League, Star Wars et bien d’autres.

Autrement dit, ces 22, 23 et 24 septembre à Brussels Expo, que le public préfère le cinéma, les animés et mangas, le cosplay ou YouTube/Twitch, il trouvera son bonheur au festival !