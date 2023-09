"On voit les pesticides comme le progrès et l’agriculture bio comme le vieux monde, alors que c’est l’inverse"

S’il y a si peu d’alternatives aujourd’hui selon le spécialiste, c’est parce qu’on n’a pas cherché. "C’est un peu comme pour la toxicologie, cela fait peut-être une dizaine d’années que nous savons qu’il y a un problème avec cette substance, et là tout à coup on dit qu’on n’a pas d’alternative. La question que moi je pose c’est : qui a sérieusement cherché des alternatives, d’autres façons de faire ?"

Par ailleurs, le professeur met en garde contre le mot "alternatives", qui est un "mot piège". "Ce mot fait l’hypothèse qu’on va remplacer une substance par une autre. Or ici, le concept d’alternatif doit être élargi, c’est-à-dire qu’on pourrait faire autrement que d’utiliser un herbicide. Il y a deux options possibles : soit on continue à faire comme maintenant, mais on utilise un autre herbicide qui serait moins dangereux, soit on fait autrement et on ne doit plus utiliser l’herbicide mais à ce moment-là, ce sont d’autres techniques comme le désherbage thermique."

Selon lui, ce sont le peu d’investissement et la peur du changement dans le monde agricole qui expliquent ce statu quo. Pourtant, estime-t-il, il y a moyen de faire autrement.

On sait qu’un jour, on devra se passer totalement des pesticides.

"Je rappelle qu’en Belgique, il y a quand même plus de 10% d’agriculteurs qui sont en agriculture biologique. Il y a donc des modèles agricoles qui existent et qui ne demandent pas d’utiliser du glyphosate. La transition vers ces modèles agricoles sans pesticides se fait trop lentement, de mon point de vue, parce que de toute façon, on sait qu’un jour on va devoir y aller. Les pesticides sont dépendants aussi du pétrole pour leur production. C’est pourquoi on sait qu’un jour, on devra totalement s’en passer. Le problème c’est qu’on essaye de postposer le plus loin possible ce passage. On voit les pesticides comme le progrès et l’agriculture bio comme le vieux monde, mais pour moi c’est juste l’inverse."