"On vit dans une Santeboutique" : Quand Arno nous parlait de son dernier album

Il luttait depuis 2019 contre un cancer du pancréas. Le chanteur Arno est décédé ce samedi 23 avril à l’âge de 72 ans.

En 2019, il sortait son album au nom bien belge de Santeboutique. A cette occasion, Pascal Goffaux l’avait rencontré et avait évoqué avec lui ce nouvel album, un joyeux bazar aux accents rock et blues. Nous vous proposons de retrouver, le temps d’une interview, ce chanteur qui incarnait à lui seul la "belgitude". Une interview signée Pascal Goffaux.

La palette du peintre ostendais Leon Spilliaert inspire le chanteur de charme qui peint des chansons avec des mots à la texture rugueuse et une voix qui ajoute la tension dans le trait. Santeboutique, autrement dit, le bazar, est prêt à exploser. L’ensemble d’apparence chaotique brosse le portrait unique d’un artiste révolté et tendre, truculent et émouvant.

Arno, le baroque du Nord, n’aime pas la nostalgie, mais il retient la nuit à Ostende et d’un coup de pied dans le sable fait valdinguer le passé.

La Trois rend hommage à Arno ce lundi 25 avril avec un concert acoustique inédit.