On veut écrire l’histoire, on y va pour l’or, on n’a rien à perdre : les réactions des Belgian Cats après la victoire face à la France

Historique. Il n’y a pas d’autres mots pour qualifier la performance des Belgian Cats qui joueront ce dimanche pour une médaille d’or face à l’Espagne. Et toute l’équipe y croit.

"C’est incroyable. J’ai toujours dit qu’on irait étape par étape et c’est ce qu’on a fait", explique Emma Meesseman après la victoire des Belgian Cats face à la France au micro de Pierre Capart.

"On est fatigué, mais on aura l’énergie pour la finale. Car on est là pour écrire l’histoire, pour faire rêver les enfants, mais aussi pour notre rêve à nous. On n’a jamais cru qu’on pourrait faire ça, mais on peut le partager. Et on va tout donner pour la médaille."

Du côté de Julie Allemand, c’est aussi la satisfaction. D’autant plus que la fin de match face aux Françaises n’a pas été de tout repos : "on a souffert, mais on a gagné et c’est ce qu’on va retenir. C’est magnifique, je n’ai pas de mot, je ne réalise pas encore. C’était un match compliqué. Heureusement qu’on fait une bonne première mi-temps parce qu’on savait que la France allait revenir et que l’agressivité allait poser un problème. S’il y avait cinq minutes de plus, la France serait passée devant. On est resté lucide, on est resté ensemble. Il faut apprendre de la 2e mi-temps et corriger pour demain."

Et même si l’Espagne est un autre gros morceau, il n’y a rien à perdre : "Pour nous, c'est historique. Demain, on va pour l’or et même si on a l’argent, on peut être fier du parcours que l’on a fait. Mais, on est des gagnantes. Si je suis k.-o., il faudra être prête et intelligente demain, car on sait qu’une finale se joue au mental. Une finale, c’est toujours un gros morceau. L’Espagne, c’est très fort, mais peut-être un peu moins que les autres années. Elles ont eu des down dans ce tournoi. Il y a vraiment moyen et c’est avec cet état d’esprit qu’on doit aborder le match. J’espère vous dire dans 24 heures qu’on aura l’or autour du cou."

Autre regard et autre émotion. C’est une Julie Vanloo en larmes qui s’est présentée à l’interview : "je suis si heureuse de réaliser ça. J’ai travaillé si fort pour ce moment et avoir enfin une finale. Je n’étais personne il y a quelques années. On est vraiment un groupe d’amies qui jouent pour son pays. Si j’ai raté pas mal au début, Emma m’a dit de continuer et ça a fonctionné. Je voulais vraiment apporter ma pierre à l’édifice."