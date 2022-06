"On veut des Zèbres pas des chèvres" : immersion en photos au Sporting de Charleroi

Sur les murs de l’exposition, comme dans des toilettes de stade ou couloirs de vestiaire, on retrouve les 649 noms des joueurs qui font ou ont fait partie du Sporting Charleroi. Un vieux baby-foot nous ramène dans l’ambiance des bars de supporters. Accrochés à une barrière comme tout droit extraite du stade, les albums photos réalisés par l’artiste pendent et peuvent être feuilletés, accoudé à la clôture. En hommage aux albums Panini, des autocollants sont prévus afin de pouvoir s’approprier son ouvrage comme un carnet souvenirs. Un canapé trône devant une petite télé, plus toute récente, qui inspire une nostalgie du début du siècle. Elle diffuse en son et en images les moments récoltés lors de rencontres, de matchs, d’apéros et de voyage en bus.

Pour aller plus loin, un podcast est disponible sur Spotify, afin de passer un moment en compagnie de Vincen Beeckman.