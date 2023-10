"On venait pour un moment joyeux et on repart avec le cœur lourd", "ça fait peur" : les supporters des Diables Rouges racontent leur soirée

Le match de qualifications pour l'Euro 2024 entre la Belgique et la Suède a été arrêté suite à la fusillade qui a coûté la vie à deux personnes dans le centre de Bruxelles lundi soir. Nous avons tendu notre micro à quelques supporters tard dans la soirée.

"On a appris à la mi-temps qu'il y avait eu un attentat envers des Suédois. A la pause, on est sorti du stade pour aller chercher à boire et à manger. D'un coup, il y a eu un mouvement de foule. Les policiers nous disaient de rentrer et de monter le plus haut possible dans les tribunes. On a eu l'impression d'avoir un remake des attentats de Bruxelles. Quand on le vit, c'est vraiment difficile. On ressent beaucoup d'anxiété, on se demande ce qui va se passer. On a l'impression que la personne est juste derrière nous, c'est très compliqué à vivre", explique ce jeune homme.

"Le mouvement de foule, je ne le souhaite à personne. On a entendu la police hurler, tout le monde courait. On venait pour un moment joyeux et on repart avec le cœur lourd. Ca fait peur", indique son amie, encore émue.

"C'est une soirée particulière. Un peu traumatisante également. On est triste pour les personnes décédées. C'est une soirée tellement triste et malheureuse. On était un peu inquiet, mais on se sentait malgré tout en sécurité. On était plutôt bien averti. Des amis nous disaient de rester dans le stade et de faire attention en partant. On va pouvoir rassurer toute la famille", résume de son côté ce petit groupe.