" On va stopper Poutine " : deux Belges prêts à partir au combat

Ils sont frères. Dimitri a 28 ans, Vladimir 24. Leurs parents ont fui l’Ukraine au début des années 2000. Toute la famille vivait en Crimée, aujourd’hui annexée par la Russie. Ils sont belges, ils vivent à Turnhout, en Flandre, mais leur cœur est resté en Ukraine. Quand le président Volodymyr Zelensky a appelé les volontaires européens à venir rejoindre les rangs des combattants, il y a quelques jours, ils n’ont pas hésité.

Ils se sont présentés à l’ambassade d’Ukraine, à Bruxelles. Ils ont dit qu’ils étaient prêts à partir, tout de suite.

" Je suis venu ici pour servir mon pays, pour protéger ma famille, ma patrie, pour stopper l’agression de Poutine, nous explique Dimitri… Aujourd’hui, je suis allé au boulot, j’ai mis mon contrat sur pause. Mes collègues me soutiennent. Si je reviens, je reprendrai le cours de ma vie. Là je sors de l’ambassade. Ils nous ont donné de l’information. Ils nous ont demandé si on était vraiment prêts, si nous étions prêts à tuer nos ennemis. Nous le sommes bien sûr. Slava Ukraini, gloire à l’Ukraine ".

" Ils nous ont posé les vraies questions, nous dit Vladimir, le petit frère : êtes-vous au courant de la dangerosité de la situation ? Êtes-vous prêts à mourir, votre famille est-elle au courant, Êtes-vous prêts à tirer, à tuer ? Ils voulaient savoir à quel point on était déterminés ".

Des vêtements chauds et des pastilles d’iode

Déterminés, ils le sont, même si l’angoisse transparaît, quand même. C’est qu’ils ne savent pas grand-chose Seulement qu’ils vont partir, dans quelques jours, pour la frontière entre l’Ukraine et la Pologne. Là-bas, ils vont recevoir un entraînement militaire. De quelle nature ? Ils n’en savent rien. Ils n’ont jamais combattu. Ils vont recevoir des armes, sûrement, un équipement, peut-être. Alors dans le doute, ils vont faire des courses, dans le magasin d’une enseigne bien connue de matériel de sport.

Dimitri a fait une liste : vêtements chauds, téléphones, batteries, pastille d’iode au cas où Poutine lancerait une guerre nucléaire…

Quand il sort du magasin, il nous montre ses achats : des vêtements thermiques, un pantalon et une veste militaire, des chaussures imperméables, un masque, au cas où les Russes lanceraient des gaz, des gants spéciaux pour manipuler une arme, des barres céréales, des batteries, une boussole, un allume-feu, une bombonne de gaz, un casque antibruit pour les bombes, une ceinture pour cacher son argent…

" Je ne sais pas ce qu’ils seront en mesure de nous fournir, explique Dimitri, donc le préfère anticiper et m’équiper moi-même. Si ce n’est pas nécessaire, je m’en débarrasserai, où je le donnerai à quelqu’un d’autre… "

A la pharmacie, ils achètent des pastilles d’iode. On ne sait jamais. " Ce fou de Poutine est capable de déclencher la guerre nucléaire. Si tu es irradié, tu prends une pastille d’iode et tu te badigeonnes le corps d’Iso bétadine. Si tu le fais dans l’heure, c’est efficace à 95% ".

Ils prennent quelques autres médicaments de première nécessité, contre la diarrhée, du paracétamol, des sparadraps. Dérisoire ? Peut-être, mais c’est mieux que rien. Encore une fois, ils ne savent pas ce qu’ils auront sur place comme matériel médical.



Le numéro de téléphone de sa mère tatoué sur le bras

Après les achats, rendez-vous chez le tatoueur, pour se faire inscrire le numéro de téléphone de sa mère sur le bras, sur le dos de la main plus précisément. " S’il m’arrive quelque chose, on saura qui appeler… Vous savez, dans mon esprit, je ne vais pas revenir, il faut qu’on fasse tout ce qui est possible pour sauver l’Ukraine… Ma mère, elle pleure depuis deux jours. Elle ne voulait pas nous laisser aller à l’ambassade aujourd’hui ".

Seront-ils payés ? " Je ne sais pas et franchement je m’en fiche, nous dit Vladimir. Ils nous ont dit que si on mourrait, il y aurait de l’argent pour nos familles… " Vous avez une idée de comment ce sera là-bas ? " Ce sera le chaos, c’est certain, dit Dimitri. C’est la guerre. Je ne sais pas qui sera en face de moi. Tout ce que je sais, c’est que je serai avec mon frère. Je protégerai ses arrières et lui fera de même. Je sais que ce sera terrible, ajoute Vladimir.

Des bonbons pour les enfants, là-bas

Avant de rentrer chez eux et d’affronter les parents, un petit détour dans un hypermarché. Il faut plusieurs téléphones, un pour l’Ukraine, un pour la Belgique, il faut aussi avoir de quoi grignoter pendant le voyage, et puis des sachets de bonbons, pour les enfants, là-bas. Ça leur fera plaisir. Mais assez, ils n’ont pas beaucoup de place dans leur bagage.

Le plus dur reste à faire. Apaiser les parents, si c’est possible, les convaincre que c’est la meilleure chose à faire. " C’est très dur de voir ma mère pleurer, nous confie Vladimir, les larmes aux yeux. Le sacrifice ultime pour l’Ukraine ? A Dimitri, je demande s’il est prêt à mourir. " Bien sûr, personne ne veut mourir, mais c’est l’heure du choix, on est prêts à combattre. Si je meurs, le meurs ".

Pendant les heures qui restent, se préparer mentalement, se détendre, passer encore du temps avec la famille, les amis. Peut-être fumer un joint, boire du rhum, dire au revoir… Tous deux savent qu’ils partent peut-être pour un aller simple.