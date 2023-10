On va djåze, babeler, chanter et "quizzer" dans un studio aux parfums de lacquemants et croustillons

L'émission du lundi soir qui a ce petit plus en nous renvoyant directement à nos racines, à notre terroir, à nos souvenirs, à notre Madeleine de Proust, c'est bien évidemment "Stoemp, pèkèt ... et des rawettes", une émission présentée par Martin Charlier, comédien-humoriste et animateur, entouré des chroniqueurs, Tamara Payne, ambassadrice de la région de Charleroi, Guy Ribant, qui "brusselle" mieux quel personne et Louis Dechange, qui met Lîdge à l'honneur et la Foire de Liège aujourd'hui tout particulièrement !

Un moment à la fois culturel, divertissant et musical remplit de bonne humeur ! Encore une fois, toutes les régions seront représentées à travers les séquences enfants, archives mais aussi capsules humoristiques !

Ce soir, Guy nous en dire plus sur "skol ou scholle" et nous parlera également de l'expo, en collaboration avec le Musée MUFILM suivi d'un quizz, pas piqué des vers sur la frite !!!!

Notre jeune chroniqueur et humoriste de la cité ardente, Louis Dechange, retracera l'histoire du lacquemant et mettra l'équipe au défi en proposant un quizz spécial lacquemant, sa gourmandise préférée des Liégeois en octobre.

Sans oublier évidemment le "Contrôle à l’aveûle" tant attendu par toute l'équipe.

La semaine dernière, Tamara s'était transformée en Claude Nougaro pour interpréter "Amstrong" en wallon de Charleroi. Que nous réserve-t-elle ce soir ? Rendez-vous donc dès 20H00 sur Vivacité et sur Auvio ! Sans oublier de nous suivre sur notre page facebook !