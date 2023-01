"On va devoir le remplacer " : l’Union acte (quasiment) le départ de Dante Vanzeir en MLS

Ce n’était d’abord qu’une rumeur mais elle a pris du poids au fil des heures. En pleine bourre avec l’Union depuis plusieurs semaines, Dante Vanzeir ne devrait pas faire de vieux os en Pro League. Selon la DH, il serait en effet de plus en plus proche des Red Bulls de New York en MLS. Alors, où en est ce transfert ? En marge de la cérémonie du Soulier d’Or, ce mercredi à Anvers, on a voulu en savoir plus en interrogeant différents membres de l’Union.

Questionné, le coach Karel Geraerts n’a pas laissé énormément de suspense. Selon lui, Vanzeir va partir : "Il faut demander à la direction mais j’ai l’impression qu’il va partir. C’est la vie d’un footballeur. Je suis très content pour lui. Moi je perds un bon attaquant mais c’est la vie. On va travailler pour trouver des solutions et continuer. Il y a plusieurs autres joueurs qui ont cette capacité. Il n’y a pas de 2e Dante Vanzeir mais il y a d’autres joueurs. Si Dante part, on va devoir le remplacer, oui" a-t-il confirmé au micro de Pascal Scimè.

Alors, qu’en pense la direction ? Comme toutes les directions, elle se montre évidemment plus prudente. Même si on avoue, du côté de Philippe Bormans, le CEO, que des discussions sont bien en cours : "S’il part ? Je n' ose pas le dire. On est dans des négociations. On verra quelle direction ça va prendre. Il faut d’abord et avant tout trouver un accord entre les clubs. Si c’est le cas, ce sera à Dante de trouver un accord avec le club. Si on a des plans B pour le remplacer ? Plan B, plan C, il faut toujours être présent sur le marché. Il y a un an, on avait décidé de garder tout le monde ensemble, on avait réussi. Dante faisait partie des joueurs qui avaient donné leur parole il y a un an, on respecte ça. S’il a l’occasion de s’améliorer et que c’est un bon deal pour le club, tout est possible. On essaie d’écrire notre propre histoire. Comme chaque club, on doit vendre des joueurs. Alors, l’objectif n’est évidemment pas de vendre des joueurs à la mi-saison, mais si l’opportunité se fait, on sera à l’écoute. Le seul dossier concret, c’est Dante Vanzeir."

De son côté, Anthony Moris a préféré souligner l’effort collectif qui a mené à cet éventuel départ : "Je lui en ai parlé. S’il part, c’est une belle récompense pour lui. Mais il ne partira pas tout seul, c’est le travail de tout un club. C’est impossible de se mettre en lumière seul. En tout cas, je lui souhaite le meilleur."

Nouvelle confirmation, à demi-mot, que l’éphémère Diable Rouge de 24 ans devrait bel et bien quitter la Pro League d’ici quelques jours. Reste désormais juste à savoir quand.