On va bientôt pouvoir passer des coups de fil à bord des avions...

La question se posera réellement à compter du 30 juin 2023, date de mise en application de l'autorisation par la Commission européenne de déployer la 5G à bord des appareils survolant le vieux continent.

Concrètement, cela signifie qu'il ne sera plus nécessaire d'activer le mode avion de son téléphone portable. Cette disposition permettra surtout d'obtenir du très haut débit en vol et de ne plus passer par le wifi pour se connecter au-dessus des nuages (quand le système fonctionne correctement).

Si cette décision ravira les passagers adeptes de "binge watching" qui ont du retard à rattraper dans le visionnage des dernières séries de Netflix, cela n'indique toutefois pas qu'ils ne devront pas mettre la main à la poche pour jouir de cette connexion rapide.