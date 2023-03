"On travaille toujours plus": comment la durée du temps de travail a-t-elle réellement évolué ?

Si le temps de travail a diminué (puis stagné), les exigences qui pèsent sur les travailleurs se sont accrues. "On est entré dans une société multi-active, analyse Bernard Fusulier, sociologue à l’UCLouvain. L’enjeu actuel c’est la tension entre les différents engagements du travailleur. Au niveau professionnel, il y a une pression importante, il faut faire plus avec moins, ce qui fait que quand on quitte le boulot on continue à y penser ne se demandant comment on va y arriver. Au niveau privé, les normes de parentalité se sont transformées, on demande beaucoup aux parents. Il faut encore concilier tout ça avec les loisirs. Le tout avec une injonction culturelle forte à s’épanouir personnellement. Cela crée une grande fatigue."

Le sociologue rappelle que l’emploi s’est par ailleurs précarisé depuis les années 80, via l’intérim notamment. Les frontières entre travail et vie privée sont aussi plus poreuses, et cela s’est accentué avec la progression du télétravail.