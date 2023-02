On teste en LIVE sur YouTube le nouveau casque PS VR 2 – ON N’EST PAS DES IENCLI

Comme tous les mois, "On n’est pas des Iencli", l’émission high-tech de RTBF iXPé part en LIVE sur YouTube !

Ce samedi 24 février, Aurélien-Sama, Mathis de French Hardware, DevGirl et Nadiro font le point sur l’actu tech, hardware et software du moment. Ils discutent de nos addictions aux algorithmes des réseaux sociaux : Tiktok serait-il en train de nous conditionner ? DevGirl nous parle de Douglas Engelbart, le papa de la souris, dans le portrait tech et, surtout, nos spécialistes font le TEST du nouveau casque VR2 de Playstation et de la nouvelle manette dual sense Edge !

Profitez de cette spéciale LIVE pour poser vos questions sur le chat et discuter avec nos spécialistes.