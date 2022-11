On termine la semaine sous la grisaille et avec quelques averses

Ce soir et la nuit prochaine, de la pluie pour le nord du territoire et un temps plus sec au sud (sous une ligne Gand-Hasselt). Minima compris entre 4 et 9°C de St-Hubert au littoral.

Ce weekend, en marge d’une dépression qui ramènera de la neige du côté de l’Allemagne, temps gris et maussade pour samedi accompagné de faibles pluies pour le littoral, le Limbourg et les Hautes Fagnes en matinée. Durant l’après-midi, situation inverse ; un temps plus sec au nord et faiblement pluvieux sur une grosse partie sud du pays. Le mercure ne dépassera pas de 4 à 7°C au meilleur de la journée.