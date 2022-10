On sort où ? Une sélection d’évents automnaux à tomber (comme des feuilles)

En manque de guitares ? Ne cherchez plus : la sensation de l’automne est ici et, comme souvent, elle débarque du Canada. Collectif multimédia, Crack Cloud est également un groupe à géométrie variable. En mouvement autour d’un batteur métronomique, six à sept musicien.ne.s injectent de l’excitation au cœur de l’action. Héritière des hymnes signés Gang Of Four, Grauzone, Wire et autres Talking Heads, la formation passe par le Botanique pour la soirée d’Halloween. Ça va trancher !