On sort où ? Ton agenda musical de la semaine

Telefunk x Dj Nomad (Africaine 808) au Kultura

Si vous restez sur Liège, on vous conseille de passer une tête au Kultura demain soir. DJ NOMAD (AFRICAINE 808), producteur, street artist et légende de la scène underground berlinoise sera l’invité de Telefunk, et ça risque de faire du bruit. Ne mettant aucune étiquette sur son style, l'artiste est obsédé par la recherche de pépites musicales avant qu’elles ne deviennent des tubes et collectionne de manière presque compulsive les tracks de soul, funk, disco, afrobeat et zouk. Derriere les platines, DJ NOMAD sera suivi de LARSON (Telefunk/Unrhythmic) et de SONNY R PALMER (Telefunk). Belle soirée en prévision.