On sort où ? Tes plans musicaux de la semaine

C’est jeudi ! Comme à son habitude, l’équipe de Jam t’a concocté la liste des meilleurs évènements musicaux du week-end et des jours à venir. Au programme : Ciao Kennedy au Jardin Hospice, la soirée Luik Music au Kultura, les 4 ans de Bidules à Kiosk Radio et le festival Out Loud au Beursschouwburg. Les prochains jours s’annoncent radieux, alors n’hésite plus : enfile ta plus belle paire de sandales et viens profiter de ces superbes concerts sous le soleil national.