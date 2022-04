On sort où ? Tes meilleurs plans musique des prochains jours

Le weekend d'anniversaire du KulturA à Liège :

L'un des lieux incontournables de la musique en terre liégeoise souffle ses 5 bougies (et des poussières), enfin! Un anniversaire qui a été retardé par la crise mais qui n'a fait que se bonifier avec le temps. Ca se passe ces vendredi et samedi 29 et 30 avril avec une line-up comprenant des têtes d'affiche électro, rock et hip-hop comme Asa Moto, Yokocho, La montagne liquide ou encore Avalanche Kaito ou Don Kapot. On aura aussi droit, ce vendredi, à une scène 100% féminine et engagée avec Nina Champs, MiMI et Holly Coco.

La semaine suivante, le 7 mai, le Kultura recevra aussi le collectif Magma qui accueillera notamment DTM Funk.