On sort où ? Tes bons plans musicaux des jours à venir

C’est jeudi ! Comme à son habitude, l’équipe de Jam t’a concocté la liste des meilleurs évènements musicaux du weekend et des jours à venir. Au programme : le festival Congolisation : Viva Lipanda à La Madeleine, Cumulet Records au See U, David Numwami chez Kiosk Radio, Brussels Bassed Open Air au Circle Park, et un concert de Fatamorgana et Duane Serah au Kultura. Les prochains jours s’annoncent radieux, alors n’hésite plus : enfile ta plus belle paire de sandales et viens profiter de ces superbes concerts sous le soleil national.