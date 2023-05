On sort où ? Spécial Pride Week

Comme chaque année, la semaine de la fierté prend ses quartiers un peu partout dans le monde en marge de la Journée Internationale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie (17 mai) et la Belgique ne fait pas exception. Du côté de Bruxelles, la Pride devrait rassembler une large quantité de personnes ce week-end pour célébrer les droits de la communauté LGBTQIA + dans une ambiance festive. Et même si on sait que l’afterparty officielle en présence d’Afida Turner ne manquera pas de rameuter les foules, on vous a tout de même sélectionné quelques alternatives bien senties, sans oublier quelques autres événements à ne pas manquer en Belgique.