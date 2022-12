On sort où ? Spécial Nouvel An : les meilleurs plans de la Saint Sylvestre

On vous en a déjà parlé, Reset est un nouveau lieu plein de promesses pour les quelques années à venir, avant sa réaffectation. Ancienne banque située en plein centre de Bruxelles, le bâtiment est désormais géré par Arty Farty qui s’attelle à lui donner une seconde vie. Ce 31 décembre, les fêtards pourront l’investir à nouveau, devant un line up qui a de quoi faire saliver, à commencer par l’initiateur du Kontakt Group, Aroh, mais aussi un B2B entre AliA et Lefto Early Bird sous leur nom King Halloumi et enfin la talentueuse Mika Oki. Et pour ceux qui préfèrent se détendre avec une musique plus atmosphérique et relaxante, l’auditorium sera ouvert pour une ambiance auditive et visuelle signée Roméo Poirier et Antoine De Schuyter.

Plus d’infos ici.