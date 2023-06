On sort où ? Spécial fêtes de la musique 2023

Le cœur de Bruxelles sera animé les 23 et 24 juin avec les grandes scènes du Cinquantenaire !

Le plus gros spot de ces fêtes de la musique, c’est sans aucun doute sous les arches du parc du Cinquantenaire qu’il se trouve. L’affiche du vendredi est plus alternative avec des noms comme Ada Oda et leur rock Italien, Avalanche Kaito, Dub Inc ou Endless Dive. Le samedi fera la part belle aux révélations plus grand public de la scène locale comme Judith Kiddo, Charles, Yellowstraps ou encore Primero. Le beau duo rap formé par Isha et Limsa D’Aulnay sera aussi de la partie.

D’autres plus petits lieux de la capitale seront aussi à la fête, comme par exemple les bars de Schaerbeek qui accueilleront Satchel Hart, Romano Nervoso ou encore VHS From Space le samedi.