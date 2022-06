On sort où ? Spécial Fête de la Musique

Le quartier des libertés en fête à Bruxelles :

Le quartier des libertés c’est l’espace formé autour de l’esplanade de la cité, la rue Royale, jusqu’au Cirque Royal. Cette année c’est l’endroit des plus gros concerts de Bruxelles les 18 et 19 juin. En extérieur du côté de la cité administrative on retrouve Super Gum, L’or du commun, Chouk Bwa & The Ångströmers, KOKOKO !, Peet ou encore Juicy. Pour ce qui est du Cirque Royal, on a hâte de découvrir en avant-première le nouveau projet de Le Motel avec Bruce Wijn dans un registre plus ambiant et post-rock, Girls In Hawaii, Stace ou encore BRNS. Attention que pour les concerts du Cirque Royal il faut réserver à l’avance.