On sort où ? Quelques événements avant le retour du soleil

À partir du 23 avril, les Nuits Botanique reviennent du côté de la rue Royale pour une nouvelle édition qui s’annonce déjà intense. Et pour se préparer à ce joli marathon, Jam s’associe au Botanique pour une soirée d’ouverture au Château Moderne (Mont des Arts). Au programme des concerts d’Aszul, Shaka Shams et Satchel Hart ainsi que deux DJ sets de nos résidents Kayu et Bon Public. L’entrée est gratuite et ouverte à tous, donc pas d’excuse pour ne pas nous rejoindre !

Plus d’infos ici.