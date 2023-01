On sort où pour la fin du mois de janvier ?

Le C12 en mode gabber pour la Contraste.12

De 23h à 6h ce vendredi 20 janvier, ça va taper fort dans le centre de Bruxelles avec la Contraste. 12 organisée par Back in the Dayz. Sortez vos plus beaux looks années 90 et vos meilleures lunettes de soleil rétro, le C12 accueille Gabber Eleganza, Taahliah, les gars de Contrefaçon et Ruf.