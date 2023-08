Le Bucolique 2023 – Balade en Harmonie :

Il y a des festivals qui ont un charme particulier, une âme particulière et le Bucolique Ferrières festival en font partie. Les 19 et 20 août, on se balade à travers les champs en musique. Le concept est simple, pendant 5 km et 3 arrêts on voyage de concerts en concerts et de découvertes en découvertes pour terminer sur la place du village pour plus de musique. La programmation reste secrète jusqu’au jour même et sera différente les deux jours.