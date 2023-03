On sort où ? Nos plans sorties pour la fin mars

Le temps pluvieux de ce début de semaine vous a démoralisé ? Pas d’inquiétude, cette sélection non exhaustive d’événements va vous redonner le sourire et vous réchauffer le corps et le cœur.

Leuven Jazz Festival 2023, du 09 au 19 mars

En ce moment a lieu le festival de Jazz de Leuven, édition 2023. Et cette année est tout particulièrement spéciale puisqu’il s’agit du dixième anniversaire du festival. Depuis jeudi passé et encore tout au long de cette semaine, Leuven Jazz vous propose des concerts divers de jazz d’artistes d’ici et d’ailleurs, des films et des spectacles familiaux.