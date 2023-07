On sort où ? Nos bons plans pour ensoleiller vos soirées

Ces vendredi 28 juillet et samedi 29 juillet annoncent la fin de certaines résidences d’été, que l’on fête évidemment comme il se doit. Au Recyclart, on célèbre les vacances vendredi jusqu’au petit matin avec une soirée rythmée par les sets de Legit Girl, 3DMA, Transmacswhore + kikisauvaj et Ketia.



Du côté de Horst et après plus de deux mois d’exploration de "Where The Wild Things Are", place à la clôture de la saison estivale samedi à Asiat Park. Pour finir en beauté, Ben Kamal, Bjeor & Kuba’97 seront à nouveau aux commandes du vaisseau spatial à Moon Ra, tandis que Vesshcell accueillera DJ Fart in the Club & Ciel, Jamie Tiller & Lefto Early Bird.