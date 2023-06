On sort où ? Les meilleurs plans pour profiter de la fin du printemps

Tandis que les journées rallongent et que les terrasses se remplissent, il s’en passe des choses en musique ! Après sept jours de soleil consécutifs, on a eu envie de vous dresser la liste des festivals, concerts, teufs et événements où profiter du sun et danser comme jamais tout en découvrant les dernières pépites du moment. Entre le prochain événement des Volumineuses, MOMSNIGHTOUT, la première édition du Zepto Festival et les neuf ans de Club Mate Belgium, tout le monde y trouvera son compte.