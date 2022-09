10 years of Nightlife

Pour commencer en douceur, on vous propose d’aller faire un tour du côté de l’exposition "10 years of Nightlife" organisée par le collectif bruxellois Mentality. Ça se passe du 22 au 29 septembre au Grand Hospice en plein cœur de Bruxelles. À l’occasion des 10 ans du collectif, la galerie d’art Distortion qui accueille l’évènement a sorti les plus beaux clichés d’une décennie de fêtes et une trentaine de soirées pour revivre ces grands moments. Le tout sera évidemment accompagné de DJ sets du collectif Mentality et de Brussels Bassed.