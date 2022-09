On sort où ? Les meilleurs plans musicaux des 15 jours à venir

Magma - La Cabane

Après la saison des festivals, c’est au tour des soirées club de refaire surface. Vendredi prochain, Magma vous accueille à La Cabane, lieu unique en bordure de la Forêt de Soignes pour vous offrir une soirée techno des plus mouvementées. Derrière les platines, on retrouvera notamment Teki Latex, résident au sein de la radio britannique BBC Radio One, responsable de la curation au sein de Boiler Room France, ex-membre de TTC et surtout, l’un des ultimes coups de cœur du label bruxellois. Ce n'est évidemment pas tout : les DJs bruxellois Bon Public, Melissa Juice et Umbra vous feront également danser jusqu’aux petites heures du matin. On s’y voit ?