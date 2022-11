On sort où ? Les meilleurs plans des deux prochaines semaines

Magma x Unrhythmic

Si vous êtes de passage dans la Cité Ardente ce weekend, on vous conseille de passer une tête au KulturA. : samedi 26/11, les collectifs Magma (Bruxelles) et Unrhythmic (Liège) joignent leurs forces pour vous concocter une soirée club des plus trépidantes. Au menu : la crème de la crème tricolore avec pas moins de 8 artistes belges dont DC Salas, Magma Boyz, Clara! et Coline Cornélis. Larson, DJ Takeaway, Dimon Wait et Mr Feel vous feront également danser jusqu’aux petites heures du matin. Allez, viens.