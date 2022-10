On sort où ? Les événements qui te feront fuir la grisaille

Ça y est, on est bel et bien en automne. Les arbres se couvrent d’orange, de pourpre et de jaune, les nuages déversent à nouveau leur pluie sur nous et soudain le cauchemar de se retrouver mouillé·e·s dès qu’on passe le pas de notre porte redevient réalité. Mais heureusement, pour oublier tout ça, Jam te propose d’aller te dégourdir les jambes dans les meilleurs événements des deux prochaines semaines, sélectionnés par nous, pour vous.