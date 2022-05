On sort où ? Les événements à ne pas manquer en Wallonie et à Bruxelles

Les 20 et 21 mai prochains, Jette retrouvera son petit festival Jam’in Jette pour une dixième édition qui s’annonce animée. On retrouvera évidemment quelques groupes sur scène comme Echt !, Bai Kamara Junior, Indigo Mango ou Molo Sayat, mais aussi des arts de la rue, du cirque et des tas des représentations sur La Piste. Comme à son habitude, l’événement fera la part belle aux associations en proposant un "village solidaire", mais aussi un village enfant et un artisanal. De quoi plaire à tout le monde. Toutes les informations via ce lien.