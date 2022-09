On sort où ? Les bons plans sorties de Jam pour la rentrée

Sur la carte des festivals wallons, il fallait encore trouver un endroit suffisamment rock’n’roll que pour accueillir les amateurs de la nouvelle vague post-punk. Sart-Messire-Guillaume vous connaissez ? Le 9 septembre, le petit village, situé à deux pas de Louvain-la-Neuve, accueillera une affiche 100% post-punk anglo-saxonne. Au programme, Egyptian Blue (UK), Sprints (IE), Traams (UK) et la toute jeune révélation anglaise The Lounge Society (UK). Sortez votre plus bel accent British (ou Irish, au choix) pour "la seule kermesse punk du Brabant wallon".