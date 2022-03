On sort où ? Les bons plans sortie pour fêter le passage en code jaune

Si vous ne savez pas quoi faire ce dimanche après-midi, Kiosk Radio et Five Oh ont concocté un programme plutôt alléchant du côté du Parc Royal. À 16h, c’est Sacha et Julie de Juicy qui se produiront, à quelques jours de la sortie de leur album. Elles seront suivies des Gantois de Deewee Charlotte Adigéry et Bolis Pupul, qui eux viennent de dévoiler leur disque Topical Dancer. Comme tous les dimanches, Lefto prendra le relais à 19h pour son traditionnel Think Outside The Kiosk. Et une semaine après leurs deux shows au Reflektor et surtout la veille de leur concert à l’Ancienne Belgique, ce sont les Bordelais d’Odezenne qui clôtureront la journée pour notre plus grand plaisir.