On sort où ? Les bons plans pour bien commencer mars !

Le vendredi 10 mars, rendez-vous au C12 ! Lancée il y a un an par l’agence Back in the Dayz, la soirée Constraste.12 investit une fois de plus le club pluridisciplinaire oscillant entre art et musique et situé au cœur de Bruxelles. Pour cette édition, préparez vous à naviguer entre techno puissante, trance vaporeuse et breakbeat énergique. Le line-up plus que qualitatif réunira Elli Acula (Spandau20) et TDJ de Montreal, ainsi qu'un crew de stars belges composé des talentueux Oton, RUF b2b Dh Takeaway et Kõma b2b VCR.