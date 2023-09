Materia x Optimal Bass le 23 septembre :

Deux gros collectifs de la vie nocturne belge qui s’allient, c’est la garantie d’un résultat très qualitatif et c’est le cas de cette Indoor Warehouse Rave qui aura lieu au Studio CityGate d’Anderlecht. Les collectifs Materia et Optimal Bass se sont unis pour proposer une soirée techno à l’affiche alléchante : Au programme on retrouvera Marco Bailey, Herton, Hyperaktivist ou encore Matrixxman venu d’Amérique.

La soirée aura lieu de 22h à 7h du matin.