On sort où ? Les bons plans musique de la première quinzaine de février

Chouette Festival

L’année dernière, le label et collectif de management, booking et encadrement administratif Chouette fêtait ses 10 ans d’existence. Pour l’occasion, l’équipe a mis sur pied un festival mêlant concerts et DJ sets, dans une optique de découverte. Cette année, le Chouette Festival se déroulera du 2 au 5 février au Centre culturel Jacques Franck, mais aussi à l'Antidote (City Gate), au Crix et à la Vieille Chéchette. Au programme : JAZMYN, Holy Coco, Sura ou encore Radio Vacarme et Relaps. Bref, de quoi danser jusqu’aux petites heures du matin !