On Sort Où ? Les bons plans musique avant Noël

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas ! Avant de s’enfermer à double tour dans sa tanière pour se délecter de parts de bûche sur le son enivrant des best-off de Mariah Carrey, il y a encore quelques occasions pour faire le plein de teufs, de musique et de groove. Pour la dernière fois de l’année, Jam te dresse la liste des événements musicaux à ne pas louper. Be there or be square !