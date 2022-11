On sort où ? Les bons plans musicaux des jours à venir

On ne va pas se mentir, les temps sont durs : tandis que le mois de novembre a pointé le bout de son nez, la pluie ruisselle sur les velux et le mode hibernation est presque activé. Pas de panique : pour t’aider à sortir de ton lit et te faire danser jusqu’au bout de la nuit, la rédac de Jam te partage quelques événements dansants, chaleureux et ultra-vitaminés. À vos agendas !