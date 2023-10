On sort où ? Les bons plans culturels des prochaines semaines

Voix de Femmes : “Esprit de Suite”

Une année sur deux, tandis que l’été s’étiole et laisse place à l’automne, le festival Voix De Femmes débarque à Liège pour plusieurs semaines de culture inclusive, axée sur un thème bien particulier. Cette année, c’est “Esprit de Suite” qui régale : du 4 au 21 octobre, les thématiques du lien, de la transmission et de l’héritage seront explorées par le biais de différents spectacles et ateliers, mettant en valeur le travail des femmes et personnes issues de minorités de genre. Entre musique, théâtre, créations sonores, littérature et stand up, il y en aura (vraiment) pour tous les goûts. Un conseil, ne manquez surtout pas la soirée de clôture le 21/10 au Manège Fonck : les collectifs Bledarte et Who's That Girl ont carte blanche, et une chose est sûre, ça va danser sec.