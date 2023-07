On sort où ? L’agenda musical des deux prochaines semaines

Si le mois de juillet est surtout synonyme de festivals, il est aussi synonyme d’événements en plein air qui prennent place dans les quatre coins de la Belgique. A côté des sessions open air du Circle Park et des concerts de Place aux artistes, le mois de juillet, c’est aussi des événements musicaux "indoor" à la pelle.

Circle Park

Après une première édition couronnée de succès, le Circle Park, ancien site industriel, accueille à nouveau des DJ, collectifs, festivals ainsi que des promoteurs et promotrices de la culture festive bruxelloise. Ce vendredi 23 juin marquait le lancement de plus de quarante dates de cet open air festif en plein cœur de la capitale. Just Begun Records ce jeudi 6 juillet, Alliance Club ce vendredi 7 juillet, Kiosk Radio x Crevette Records ce samedi 8 juillet, Brussels Bassed ce vendredi 14, ou encore le Fuse ce samedi 15 juillet vous feront danser frénétiquement sur cette piste de danse à ciel ouvert.

Place aux artistes

Chaque samedi, entre le 8 juillet et le 26 août, la musique, le théâtre, la danse, les arts plastiques, le cirque et la littérature seront mis à l’honneur à Liège. Des artistes liégeois performeront tour à tour au Parc de la Boverie et dans la Cour des Mineurs du Musée de la vie wallonne. Ce samedi 8 juillet, c’est concert jazz avec Galius Swing Project. Toujours au Parc de la Boverie, vous pourrez également apprécier les concerts du rappeur Haitch et du duo Kiléna.