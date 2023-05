On sort où ? L’agenda Jam du retour des beaux jours

Le festival "La Nature" s’invite du côté de Gand le 13 mai :

C’est au Chinastraat à Gand que le festival éclectique ardennais installera ses bagages le 13 mai prochain pour une après-midi et une soirée de concerts. L’après-midi, l’open-air sera gratuit et géré par le collectif Rebel-Up, on y trouvera des noms comme Rafael Aragon. La soirée sera en intérieur et en partie sous le signe de l’uk bass avec des noms comme Azu Tiwaline & Beatum ou Yentl.

Le festival "La Nature" 2023 se tiendra quant à lui du 22 au 26 juin à la Baraque Fraiture.